Cláudio Ramos apela ao uso da máscara e elogia professores e profissionais de saúde

O apresentador da TVI esteve largas horas no “Somos Portugal” a trabalhar sem tirar a máscara e elogia quem faz dela um instrumento para cuidar dos outros.

Cláudio Ramos passou o passado domingo de máscara, a fazer reportagem para o “Somos Portugal”, da TVI, mas o comunicador não se queixa das várias horas com o rosto tapado. Bem pelo contrário.

“Não vos posso dizer que é fácil fazer uma emissão em directo e de tantas horas com máscara. Se dissesse mentiria”, começou por admitir o apresentador do próximo “Big Brother”, em 2021, ao lado de Teresa Guilherme.

“Mas tenho a certeza que aos profissionais de saúde que estão dias seguidos com ela posta, custa muito mais. Que aos professores que estão a ensinar com ela custa muito mais…. E poderia mencionar aqui outros exemplos, por isso não há razão para me queixar. Entreter com máscara é só uma nova maneira de fazer televisão. Os olhos estão à vista e Eles passam o que sinto!”, rematou Cláudio Ramos.