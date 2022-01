Cláudio Ramos apelida concorrente de “O Amor Acontece” de “tangas”

Cláudio Ramos apelidou Tiago, concorrente do programa “O Amor Acontece” (TVI), de “tangas”, devido às justificações que este deu no “Dois às 10”.

O apresentador do programa das manhãs e a sua colega Maria Botelho Moniz receberam Tiago no formato para conversar sobre a sua participação no “reality show”, ao lado de Catarina.

Face às controvérsias e críticas nas redes sociais por ser considerado machista, Tiago esclareceu que tem muito respeito pelas mulheres.

“Tenho muito respeito pelas mulheres, apesar de ter recebido muitas mensagens a dizer o contrário. Queria que fossemos jantar mais apresentados, para não estarmos sempre em pijama”, explicou, referindo-se a uma cena do programa.

Assim que o concorrente, que já deixou o programa e não conseguiu conquistar Catarina, admitiu que foi um “erro” mexer no telemóvel depois de estar a jogar um jogo de basquetebol, Cláudio Ramos respondeu, prontamente: “Tu és um tangas”