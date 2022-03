Cláudio Ramos aproveita a manhã para ir até à praia

O apresentador do “Big Brother 2020” partilhou, esta quarta-feira, uma fotografia no Instagram em que surge a aproveitar a manhã para um momento de descanso na praia.

Depois de, no domingo, ter terminado mais uma edição do “reality show” da TVI, Cláudio Ramos fez uma pausa profissional e deu início ao dia na praia, como destacou no nas redes sociais.

“Esta é a melhor hora para ouvir o mar. O barulho do mar. O areal, a esta hora vazio. O falar de um, o silêncio do outro. Daqui a nada o mar agitado das braçadas dentro dele e o areal barulhento porque é urgente que se viva o que temos de melhor. Temporizador em ação enquanto penso e desfilo: ‘Cláudio José, vai cortar esse cabelo e enfiar no corpinho uma das tuas sungas’. O País pede! Se Portugal pede, quem sou para fazer uma desfeita”, lê-se na legenda da publicação.

Recorde-se que Teresa Guilherme foi anunciada como a apresentadora da próxima edição do “Big Brother”, em setembro, substituindo Cláudio Ramos.

