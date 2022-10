Cláudio Ramos aproveita domingo: “Meter as séries em dia”

Com a vida profissional muito agitada, Cláudio Ramos está aproveitar o domingo para distrair e gozar um dos passatempos preferidos.

Com a semana cheia devido à apresentação do “Dois às 10”, ao lado de Maria Botelho Moniz, Cláudio Ramos está a aproveitar a tarde de domingo para pôr as séries em dia.

“Vai ser o dia todo nisto. Meter a cabeça e as séries em dia”, confessou o apresentador da TVI que, ao contrário do que foi especulado, vai continuar nas manhãs do quarto canal, uma vez que Cristina Ferreira garantiu na semana passada que não volta ao horário.

“Bom domingo a todos e obrigado por andarem por aqui. É importante, a sério”, concluiu Cláudio Ramos.