Cláudio Ramos arrasa Joana Latino: “Odiei trabalhar com ela”

O apresentador arrasou a comentadora e revelou que odiou trabalhar com Joana Latino no programa “Passadeira Vermelha”, da SIC.

Cláudio Ramos confessou na rubrica “À Cara Podre”, da RFM, que achou “um horror” trabalhar com Joana Latino no formato que comentavam juntos na SIC e sublinhou que os feitios de ambos “não casavam”.

“Odiei trabalhar com a Joana Latino. Achei um horror. Os nosso feitios não casavam. […] Eu, pessoalmente, não me identifiquei com ela, com a maneira de trabalhar dela. Respeitei sempre o espaço dela, ela respeitou sempre o meu, mas não amava trabalhar com ela”, afirmou.

O apresentador da TVI contou ainda que os piores colegas de trabalho foram os que fizeram as “Noites Marcianas”.

“Foram péssimos, à exceção do Jorge Mourato e da Susana Cacela, que eram uns amores. Todos foram péssimos para mim. Foram muito maus colegas, receberam-me muito mal”, referiu, acrescentando que a relação evoluiu.

Recorde-se que Cláudio Ramos mudou-se, no início do ano, da SIC para a TVI para apresentar o “Big Brother 2020”