Cláudio Ramos assinala aniversário de amiga especial: “Gosto muito dela”

Foi através das redes sociais que Cláudio Ramos deixou uma dedicatória à amiga Ana Sofia Guerreiro, que está de parabéns.

“Acho que a conheço há 14 anos. Lembro-me quando falei com ela pela primeira vez. Estava sentada num canto da redação do extinto programa ‘Companhia das Manhãs’ e eu pedi-lhe um agrafador. Não sabia o que fazia nem o apelido dela e para identificar gravei na agenda como ‘Ana Sofia da Franja’. Ainda hoje está assim”, começou por escrever Cláudio Ramos nas redes sociais, numa publicação que tinha como objetivo felicitar a amiga, Ana Sofia Guerreiro.

“Desde esse dia, não sei que caminho se fez que entrámos na vida um do outro, nos mesmos projetos e em projetos diferentes. É incrível a capacidade que tem em manter o lugar de coordenadora de um projeto televisivo e ainda assim coordenar e liderar uma equipa, da qual fazem parte amigos íntimos, sem nunca deixar que as coisas se confundam ou misturem”, continuou.

“Eu já fui coordenado por ela. É seguramente a pessoa mais organizada que conheci nestes muitos anos de televisão. Organizada. Focada. Disciplinada, mas não obcecada. Uma profissional rara e que devia fazer escola nos dias que correm. A televisão é a televisão e a sua vida é a sua vida. Coloca numa e noutra as barreiras necessárias para que uma e outra a realizem sem a massacrar. É filha. É irmã. É mulher. É mãe. É amiga. Faz hoje anos, já não usa franja, graças a Deus deixou de usar laços para prender o cabelo, é muito chata com as fotografias e eu gosto muito dela”, acrescentou.

“Na procura de uma fotografia nossa, descobri um texto que lhe dediquei há muitos anos. Mantenho tudo e acrescento que é das pouquíssimas pessoas que entrou e continua a entrar dentro de minha casa e a única de quem me arrependo profundamente de não ter ido ao casamento. Parabéns, amiga. Que tenhas sempre caminho feliz para fazer”, rematou.

A aniversariante não resistiu e comentou: “És muito lindo… e eu um pouquinho também por te ter na minha vida. Não te largo. Podias ter escolhido uma foto em que estivesse mais favorecida… mas redimiste-te com o texto”.