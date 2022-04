Cláudio Ramos ausente do “Dois às 10” e Maria Botelho Moniz revela o motivo

Cláudio Ramos não esteve presente no matutino “Dois às 10”, na TVI, esta quinta-feira, 14 de abril, e a colega Maria Botelho Moniz explicou o motivo.

Foi no final do programa que a comunicadora confessou o motivo que levou à ausência do colega de ecrã e apresentador Cláudio Ramos do programa das manhãs da estação privada.

“O Cláudio não está cá hoje, já reparou. Isto está tudo mais silencioso sem o Cláudio. Mas eu tenho saudades dele, gosto muito de fazer o programa com ele aqui ao lado”, começou por dizer.

“Mas o Cláudio foi passar uns diazinhos ao Alentejo, vai lá passar a Páscoa com a família, foi ver a sua Leonor”, rematou.