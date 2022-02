Cláudio Ramos garante ter recebido um aviso do universo por andar sempre a gabar-se de que tem as costas largas para quem fala mal de si.

O apresentador da TVI anda cheio de dores de costas e até brincou com a situação. No perfil de Instagram, o comunicadora afirma que ter esta zona dorida é um sinal do universo.

“Andei a gabar-me de ter costas largas e o universo mandou-me um aviso: ‘Podem ser largas mas são como as outras’ com direito a lesões incluído!” escreveu Cláudio Ramos na legenda.

“Cláudio, as melhoras, para quem não entende tudo o que está a acontecer nada é por acaso”, comentou um seguidor. “As melhoras”, atirou outra admiradora na secção de comentários da publicação.

Recentemente foi anunciado por Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, que Cláudio Ramos vai fazer dupla com a apresentadora Teresa Guilherme na próxima edição do “Big Brother – Duplo Impacto”.