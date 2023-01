Cláudio Ramos bate com a cabeça e Maria Botelho Moniz sofre ataque de riso

Cláudio Ramos protagonizou um momento no programa “Dois às 10”, da TVI, que deixou a colega de ecrã Maria Botelho Moniz às gargalhadas.

Durante a emissão em direto do formato das manhãs, o apresentador estava com a colega de ecrã e uma convidada na cozinha. O comunicador tinha consigo o telemóvel e, para que ninguém conseguisse, baixou-se para responder a uma mensagem que era urgente.

Nesse momento, Cláudio Ramos voltou a levantar-se à pressa quando Maria Botelho Moniz se preparava para lhe pregar um susto sugerido pela produção. Foi aí que bateu com a cabeça no móvel da cozinha do cenário.

“A Vanessa, que é quem nos está a editar hoje, disse assim prega um susto ao Cláudio. Eu ouvi, para a Maria não me pregar um susto ia a sair e bati com a cabeça”, contou o comunicador.

Entre gargalhadas, Maria Botelho Moniz referiu: “Mas tu não bateste só com a cabeça, tu deste meia pirueta para o chão”.