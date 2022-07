Cláudio Ramos brilha em fato emprestado por Maria Botelho Moniz

Cláudio Ramos deu nas vistas na festa de verão da TVI ao usar um fato saído diretamente do armário da colega de ecrã Maria Botelho Moniz.

Cláudio Ramos surpreendeu tudo e todos na festa de verão da TVI, no Algarve, neste sábado à noite, ao escolher um fato que estava no armário da amiga e colega do matutino “Dois às 10” Maria Botelho Moniz.

“Sobre o fato azul que toda a gente me pergunta, acreditem, ele é mesmo da @mariabotelhomoniz“, garantiu o comunicador nas redes sociais.

“Estava no guarda roupa dela, gostei, pedi-lhe e usei. Simples, como uma noite de Verão!”, rematou Cláudio Ramos.