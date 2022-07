Cláudio Ramos brinca com o casaco repetido de Manuel Luís Goucha

Cláudio Ramos brincou com o facto de Manuel Luís Goucha ter vestido um blazer para a emissão deste domingo, 17 de julho, do programa “Uma Canção Para Ti” (TVI) que já tinha utilizado num outro direto.

O apresentador mostrou estar atento à escolha do visual por parte do colega de estação. No perfil de Instagram, o comunicador elogiou o “look” de Manuel Luís Goucha e salientou uma curiosidade.

“A Maria e o Manuel estão prontos para o melhor serão de domingo à noite. Que lindos que estão! Domingo é dia de família. É dia de ‘Uma Canção Para Ti’ na TVI”, referiu Cláudio Ramos.

“Manuel Luís Goucha, eu não vi já esse casaco num domingo à noite?” questionou, em jeito de brincadeira, partilhando uma imagem do “reality show” “Big Brother” que conduziram juntos.

Cláudio Ramos voltou a ter a companhia de Maria Botelho Moniz, esta segunda-feira, 18 de julho, no “Dois às 10” (TVI), depois de a apresentadora ter estado de férias nas Maldivas com o namorado, Pedro Bianchi Prata, que a pediu em casamento.

Recentemente, o apresentador mostrou a nova divisão da sua casa no Alentejo. “Um dia isto será um closet. Um dia”, prometeu o comunicador.