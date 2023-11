Cláudio Ramos: “Cheguei aos 50 com espírito de missão cumprida”

O apresentador da TVI chegou ontem ao meio século de vida e passou o aniversário fora de Portugal. “É uma altura de ponderar e de olhar para a frente”, diz à N-TV.

Cláudio Ramos fez ontem, 11 de novembro, 50 anos e passou o aniversário fora do país. O apresentador do programa “Dois às 10”, da TVI, que nas manhãs tem feito dupla com Cristina Ferreira depois de Maria Botelho Moniz ter ido de licença de maternidade fez, por telefone, um balanço de meio século de vida em declarações à N-TV.

“Cheguei aos 50 anos com uma espécie de espírito de missão cumprida”, refere o comunicador, que justifica: “Consegui muitos dos meus objetivos, pessoais e profissionais, e estou naquilo que entendo que é uma boa fase até agora”.

Aos 50 anos, Cláudio Ramos tem os olhos postos no futuro: “É uma altura de ponderar e olhar para a frente. Perceber o que se fez e olhar para a frente, repito”.

Com meio século vida o comunicador atingiu os principais objetivos a que se propôs quando se iniciou no meio televisivo: em 1999 aparecia como um comentador que provocava no programa “Noites Marcianas”, na SIC; passou pelo “Queridas Manhãs”, também no terceiro canal, pelos programas “Contra Capa” e “Passadeira Vermelha”, na SIC Caras, mas foi como “vizinho” de Cristina Ferreira n’“O programa da Cristina” que ganhou maior reconhecimento.

A “bomba” profissional da sua vida acontece quando é convidado por Nuno Santos para se transferir para a TVI e apresentar o seu programa de sonho: o “Big Brother” – já tinha participado no “Big Brother Famosos”. O “reality show” mais famoso do mundo continuaria a marcar a sua vida profissional e Cláudio Ramos apresentou-o, também, ao lado de Teresa Guilherme e de Manuel Luís Goucha.

Cláudio Ramos é, ainda, escritor: tem três romances publicados, quatros livros práticos e uma literatura infantil.

Pai da adolescente Leonor, recentemente abriu uma exceção para falar da sua vida profissional a Cristina Ferreira: “Tenho ao meu lado uma pessoa de quem gosto bastante”.