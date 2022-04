Cláudio Ramos rendido a “coincidência” com Cristina Ferreira

Cláudio Ramos mostrou-se surpreendido com uma “coincidência”, com Cristina Ferreira, sobre uma situação que aconteceu há sete anos. Os dois estão a preparar algo em segredo.

O comunicador abriu as portas de casa à diretora de Entretenimento e Ficção da TVI para uma entrevista íntima. Este momento ocorreu sete anos depois de o livro de Cláudio Ramos ter sido elogiado por Cristina Ferreira.

“Hoje a Cristina entrevistou-me em casa. Pouquíssimas pessoas entram em minha casa. Meios de comunicação nenhum. Nunca! Uma conversa especial para passar um dia destes e da qual falaremos no dia certo”, adiantou Cláudio Ramos no perfil de Instagram.

“O Facebook lembrou-me que há exatamente sete anos, sem nunca nos termos visto pessoalmente e com zero intimidade, a Cristina escrevia, a propósito do lançamento de um novo livro meu, palavras bonitas no seu blogue”, lembrou, afirmado de seguida: “Sou pouco dado a coincidências. Acho que é a vida a saber o que faz”.

O apresentador tem tido diversas participações em programas como “Somos Portugal”, “Em Família” e “Você na TV!”. Em 2021, o público vai poder acompanhar o trabalho de Cláudio Ramos no “2 às 10”, com Maria Botelho Moniz, nas manhãs da TVI e ainda nas noites de domingo na condução do “Big Brother – Duplo Impacto”, com Teresa Guilherme.