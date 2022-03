Cláudio Ramos comete erro e seguidores não perdoam

Cláudio Ramos cometeu um erro ao anunciar o programa desta manhã “Dois às 10” (TVI) nas redes sociais. O apresentador escreveu “Casa Feliz” na publicação, referindo-se ao matutino da SIC.

O comunicador do formato das manhãs da estação de Queluz de Baixo recorreu ao perfil de Instagram para promover mais uma emissão. Porém, um lapso fez com que o apresentador fosse alvo de críticas.

“Com que então na ‘Casa Feliz’? E eu pensava que era no ‘Dois as 10′” começou por brincar uma seguidora. “No ‘Casa Feliz?? Ou ‘Dois às 10′”, atirou outra. “Na Casa das 2 às 10! Bom dia com saúde paz e amor para todos nós”, comentou um internauta.

Depois de mais de meia hora, Cláudio Ramos acabou por reparar a legenda, colocando o nome do programa correto.