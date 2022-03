Cláudio Ramos: comprimido SOS antes da gala do “Big Brother”

Cláudio Ramos teve horas agitadas com enxaquecas antes da gala deste domingo do “Big Brother”, o que o levou a precaver-se antes do início do “reality show”.

“Tenho a cabeça lixada. Passei a noite com ela a latejar sem conseguir desligar os pensamentos”, começou por referir no perfil de Instagram.

“Percebi o pulsar de cada veia na minha cabeça. Quem sofre de enxaqueca sabe do que falo quem não tem noção do que é, desvaloriza”, acrescentou Cláudio Ramos naquela rede social.

“Depois de banho de água fria, de gelo, da medicação SOS, mergulho, agora numa caneca de café porque me ajuda”.

“Daqui a nada estarei melhor já no palco com o Manel nos ensaios de mais um ‘Big Brother’. Tenham um bom domingo e aproveitem para lavar a roupa, está um vento frio que é péssimo para a dor de cabeça, mas que seca a roupa num instante. Há sempre um lado positivo, né? Eu sou uma pessoa positiva!”, concluiu Cláudio Ramos.