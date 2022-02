Cláudio Ramos confessa que “nem podia ver” Zé Lopes

Cláudio Ramos teceu algumas considerações sobre a sua ligação com o repórter da TVI Zé Lopes, relação essa que nem sempre foi um “mar de rosas”.

Foi durante a emissão desta segunda-feira, 22 de novembro, do matutino “Dois às 10”, na TVI, que o apresentador confessou que, apesar de agora se darem bem, nem sempre simpatizou com o colega. Este desabafo ocorreu durante o comentário habitual sobre as expulsões do reality show “Big Brother”.

“Eu e tu trabalhamos juntos, e eu não te podia ver, porque falas muito, muito alto. Era de manhã cedo, eu tenho este feitio e tu tens o teu. Se tu me tivesses constantemente a agredir com o teu feitio, achas que de alguma maneira me tinhas conquistado?”, começou por dizer o comunicador.

De seguida, Zé Lopes atirou que sempre tentou manter uma boa relação Cláudio Ramos.

“Eu tentei ser sempre muito cordial contigo para que começasses a gostar de mim, porque gostava muito de ti, queria muito trabalhar contigo e tentei sempre que nos déssemos bem. Tu deste-me esse espaço para me conheceres”, respondeu o comentador do “Big Brother”.

Recorde-se que também Manuel Luís Goucha admitiu que começou de pé atrás a relação com Zé Lopes, o que originou mesmo um pedido de desculpas público.