Cláudio Ramos confessa ser difícil de amar: “Sou muito estranho, muito esquisito”

Cláudio Ramos prepara-se para ser o próximo protagonista do programa “Conta-me”, na TVI, e no teaser partilhado pela estação é possível ouvi-lo falar sobre o amor.

O apresentador, que todos os dias surge no pequeno ecrã ao lado de Maria Botelho Moniz, no matutino “Dois às 10”, no canal quatro, referiu que é difícil ser amado.

“É muito difícil alguém ter a abnegação de amar-me na forma como sou. E eu sou muito estranho, sou muito esquisito”, afirmou o comunicador em entrevista a Maria Cerqueira Gomes.

A partilha já somou vários comentários como o de Zé Lopes: “É essa diferença que te torna tão especial”.

Recorde-se que o programa “Conta-me” vai para o ar todos os sábados.