Apresentador Cláudio Ramos conhece sósia no “Dois às 10” (TVI)

Cláudio Ramos conheceu, esta quinta-feira, 17 de março, o seu sósia. Trata-se de um bailarino espanhol chamado Tete Martinez, que está a ter sucesso na rede social TikTok.

O apresentador, de 48 anos, esteve lado a lado com o homem idêntico a si. Durante a emissão desta manhã do formato da TVI “Dois às 10”, o comunicador deixou-se deslumbrar.

Nas redes sociais, os internautas já tinham apontado as semelhanças entre os dois. Por isso, a estação privada fez questão de os juntar numa transmissão. “As redes sociais têm estado ao rubro com as semelhanças físicas”, pode ler-se no InstaStories do programa.

Cláudio Ramos começou por mostrar os dotes para o flamenco. O apresentador até se vestiu a rigor para estar igual a Tete Martinez. De seguida, entrou o bailarino para mostrar como se dança.