Cláudio Ramos: “Corremos o risco de um dia de repente a vida, sem aviso, parar”

Cláudio Ramos recorreu às redes sociais, este sábado, 23 de abril, para fazer uma reflexão sobre a vida e a importância de a aproveitar.

Estas palavras chegam dias depois de o apresentador, de 48 anos, ter perdido um cunhado devido a um ataque cardíaco.

“Gosto de me escutar, perceber o que vai dentro do rebuliço que é a minha mente. Escutando tento desalinhar o enleado em que me envolvo. Gosto deste exercício que é de escutar a minha voz interior! Mas não me chega. Tenho a obrigação de escutar mais longe…”, começou por escrever.

“Sei que andamos todos numa correria desenfreada sem tempo de parar para escutar o outro. Quantos de nós gritamos em voz baixa para sermos escutados? Mas gritamos com medo de incomodar a vida do outro. O ‘outro’ está na sua vida e raramente escuta”, acrescentou.

“Limita-se, de vez em quando, a ouvir e a seguir. Não tem tempo de escutar, porque muitas vezes ‘escutar’ obriga a mudar o rumo, a parar, a dar atenção e assim, apenas ‘ouvindo’, fica de consciência tranquila porque lhe dá a falsa sensação de ter feito alguma coisa. Errado!”, disse ainda.

“Há que escutar, mesmo que andemos todos numa correria desenfreada onde achamos que não nos é permitido parar. Andamos enganados! É urgente fazê-lo porque corremos todos o risco de um dia de repente a vida, sem aviso, parar tudo. E aí pode não haver nada a fazer, nem tempo para escutar. Fica o silêncio. E o silêncio pode ser dilacerante! Tenham todos um sábado bonito”, rematou.