Cláudio Ramos criticado por ter afirmado que tem “preconceito com ‘bichas'”

Cláudio Ramos está a ser criticado nas redes sociais devido a uma participação que fez num programa do Canal Q, em 2014, na qual refere que tem “muito preconceito com ‘bichas’”.

O apresentador do “Big Brother” está a ser acusado de homofobia por ter declarado que não gosta de “bichas a gritar”. O vídeo tornou-se viral depois da sanção da TVI de autonomear Hélder por alegada “discriminação sexual” e a condenação de Cláudio Ramos face às afirmações do concorrente do “reality show”.

“Tenho muito preconceito com ‘bichas’. Faz-me muita impressão não conseguir estar numa esplanada porque tenho três bichas ao meu lado a gritar”, referiu o ex-“vizinho” de Cristina Ferreira.

“Muitos dos gays cultivam o estudo da soberba. Eles gostam de ser soberbos, arrogantes, porque eles acham que se forem soberbos e arrogantes vão ter mais valor perante os outros. É uma coisa estranha, o que eu estou a dizer”, acrescentou.

