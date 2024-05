Cláudio Ramos declara-se à filha: “Saudades do tempo que o meu colo lhe chegava”

Leonor, filha de Cláudio Ramos, completa esta quarta-feira, 15 de maio, 20 anos. No Instagram, o pai escreveu uma mensagem especial.

Para Cláudio Ramos, 20 anos passaram “num abrir e fechar de olhos”. Leonor, fruto da relação terminada do apresentador com Susana Moniz, está de parabéns e, no Instagram, o pai dedicou algumas palavras à filha.

“Gostava se um dia, lá muito à frente no tempo, alguém se lembrar de mim dissessem ‘foi um pai do caraças!’. É o que fica quando vamos. É a única coisa que de verdade me preocupa, que permanece no tempo e se mantém com o passar dos anos. Os filhos e aquilo que lhes passamos, para que passem depois aos seus…”, escreveu, acrescentando que gostava que Leonor “dissesse orgulhosa que foi uma filha feliz”.

“Quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. Aprendemos todos juntos a fazer o melhor. Não acertamos sempre, mas tentamos errar o menos possível porque não é uma tarefa fácil”, continuou.

A minha filha cresceu muito depressa. (…) Tenho saudades do tempo que o meu colo lhe chegava. Quando era criança dizia que era a ‘menina mais feliz do mundo’. Não sei se seria a mais feliz, mas tenho a certeza que eu e a mãe fomos fazendo um bom trabalho nesse sentido. Olhar hoje para a Leonor e ver na mulher que se está a transformar emociona-me e orgulha-me, porque tenho a noção exata do privilégio que temos”, rematou.