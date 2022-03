Cláudio Ramos declara-se a Maria Botelho Moniz em dia de aniversário

Cláudio Ramos assinalou o aniversário da colega e amiga, Maria Botelho Moniz, de forma carinhosa ao se declarar publicamente.

O apresentador, que divide as manhãs com Maria Botelho Moniz no matutino “Dois à 10”, na TVI, publicou um vídeo e escreveu um texto carregado de emoção no dia em que esta celebrou 38 anos.

“A Maria faz hoje anos e arrisco dizer que desta vez os celebra com mais força porque está feliz. Não arrisco dizer se está mais ou menos feliz que em anos anteriores, mas sei que está feliz porque chega aos 38 a cumprir um sonho profissional que nem sempre se consegue e muito poucas vezes se cumpre”, começou por escrever.

“Está feliz porque encontrou o amor e vive de mãos dadas com ele a olhar o futuro, mesmo que no presente tenha muitas auto estradas entre os dois que a fazem palmilhar quilómetros para construir. É assim que tem de ser, o mundo perfeito não existe existe aquele que temos e quem tem um projeto de televisão como o que a Maria tem, relembra todos os dias o privilegiada que é pela vida que tem mesmo que na sua vida já tenha gavetas arrumadas da muita desarrumação que lhe aconteceu”, acrescentou.

“Hoje é dia de festa e Ela faz anos. O ano passado ofereci-lhe este vídeo, que estou a amortizar aos poucos e que ainda encaixa este ano na perfeição. Ela não vai levar a mal porque além de outras coisas é poupada como eu e tem um humor muito fixe, sublinha alinhamentos com cores e a mesma dedicação com que a minha filha o faz nos apontamentos de história, trocaria os saltos altos por ténis todos os dias e palpita-me que amava ter nascido com o cabelo da Beyoncé”, disse.

“Não sei se o bolo será de caramelo salgado, mas desde que seja doce, não tenha textura de pudim nem sabor a manteiga ela vai achar graça. Estamos juntos todos os dias e tem sido um caminho muito bom! Parabéns Maria. Que sejas muito feliz”, rematou.

Maria Botelho Moniz não conseguiu ficar indiferente às palavras de Cláudio Ramos e comentou: “Amor meu. Obrigada por tudo!”