Cláudio Ramos deixa conselho aos fãs: “Basta imaginar com força”

Cláudio Ramos deixou, esta sexta-feira, um conselho aos seguidores. O apresentador pediu a todos que tirassem dez minutos da sua vida para viajarem mentalmente.

O profissional da TVI sonhou na noite passada que estava num local paradisíaco. Quando acordou com o barulho das obras ao lado, Cláudio Ramos sentia-se revigorado com a viagem mental que fez.

No perfil de Instagram, o apresentador recomendou aos seus admiradores que fizessem o mesmo.

“Este fim-de-semana tirem dez minutos da vossa agitada vida, fechem os olhinhos e vão onde desejam ir com quem desejam ir. Basta imaginar com força. Juro! Façam uma boa viagem meus mais lindos do Instagram inteiro”, contou.



Depois de ter apresentado o “Big Brother 2020”, Cláudio Ramos participou na emissão do domingo passado do “Somos Portugal”, que teve pontos de transmissão em 20 cidades distintas.

