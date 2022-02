Cláudio Ramos: “Vou disfarçar a tristeza, usar uma roupa bonita, vou perfumar-me”

Cláudio Ramos confessou, esta sexta-feira, estar cansado da quarentena em casa. Por isso, o apresentador disfarçou a tristeza arranjando-se como se fosse uma ocasião especial.

Tal como demonstrou Jessica Athayde, Cláudio Ramos também começa a ficar triste por estar em isolamento social. Contudo, o comunicador não vai desistir por respeito às pessoas que estão a trabalhar nesta altura.

“Talvez, até agora, para mim este esteja a ser o dia mais complicado deste isolamento. Não quero sentir isto, porque se há na rua gente a trabalhar para que o país siga em frente, se os profissionais de saúde estão na frente de batalha e seguem. Exaustos mas seguem. Se há crianças metidas em casa há dias em lugares com pouco espaço, se há empregadores e empregados que não sabem o que vai acontecer no fim do mês… Porque reclamo eu?” questionou o profissional da TVI no perfil de Instagram.

Por isso, perante este sentimento, Cláudio Ramos vestiu-se como se fosse dançar: “Era o que faltava! Vou disfarçar a tristeza, usar uma roupa bonita, vou perfumar-me, vou calçar os sapatos de verniz que uso em ocasiões especiais e vou dançar. Vou afastar os móveis outra vez e outra vez dançarei. Mal. Mas dançarei! Espero que não se importem!”

O apresentador deixou a SIC para assinar pela TVI. Na sua nova casa, o comunicador vai conduzir a nova edição do “reality show” “Big Brother”, que teve a sua estreia cancelada devido à pandemia da Covid-19.

