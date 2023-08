Cláudio Ramos e a JMJ: “Vamos acreditar que retorno será empregue na política social”

Cláudio Ramos comentou nesta terça-feira a Jornada Mundial da Juventude e a vinda do Papa a Portugal e mostrou-se preocupado com o investimento no evento.

Está aí a Jornada Mundial da Juventude, com milhares de peregrinos a chegarem a Portugal e a reunirem-se já nesta terça-feira, ao final da tarde, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, para uma missa. Cláudio Ramos mostra-se atento ao evento, mas preocupado com as contas.

“(…) Não sei se o Papa Francisco aprovaria as contas da JMJ em Portugal. Duvido que o fizesse, mas vamos acreditar que o retorno será melhor do que se espera”, defendeu o apresentador das manhãs da TVI no perfil de Instagram.

“Vamos tentar não fazer a guerra de manchetes e palavreado, ela já está em tantos lugares. Não precisamos dela… não é esquecer a nossa realidade nem varrer para debaixo de um tapete o Portugal que temos, é só tirar o pé do acelerador da crítica e do escárnio e viver este momento com tudo o que Ele significa respeitando-o e percebendo o que de facto é. Apenas isso!”

“Vamos acreditar que valerá a pena. A mim também me sufocam os números, mas quero acreditar. Vou acreditar que o retorno será maior que o investimento e que parte desse retorno será empregue na política social. Na educação. Na saúde. Na habitação. Que é onde falta”, rematou Cláudio Ramos.