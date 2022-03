Cláudio Ramos e João Baião utilizam camisolas iguais no mesmo dia

Cláudio Ramos e João Baião utilizaram camisolas iguais, durante a manhã desta segunda-feira, 28 de março, nos respetivos matutinos.

Durante a manhã, o apresentador da SIC partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia, ao lado da colega de ecrã Diana Chaves. “Bom dia, bom começo de semana”, desejou o comunicador.

Na mesma rede social, o “rival” da TVI Cláudio Ramos publicou uma fotografia no exterior dos estúdios, antes de arrancar com o formato das manhãs “Dois às 10”, com Maria Botelho Moniz.

“Ora então bom dia! Até já no ‘Dois às 10′”, pode ler-se na legenda.

Nas duas imagens são visíveis as semelhanças entre as camisolas que Cláudio Ramos e João Baião estão a usar.