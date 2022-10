Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz entrevistam D’ZRT: “Tivemos a presença do Angélico”

Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo, membros da banda D’ZRT, marcaram presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, momento assinalado por Cláudio Ramos nas suas redes sociais.

De notar que esta foi a primeira entrevista da banda após ter anunciado o seu regresso aos palcos.

“A televisão tem-me dado grandes alegrias. Muitas mesmo. E privilégios. Imensos! Hoje de manhã no programa recebemos os D’ZRT naquela que foi a primeira entrevista depois de anunciarem o regresso. Foi uma conversa tão bonita”, começou por escrever Cláudio Ramos.

“Durante todo o tempo viu-se o entusiasmo dos três. O brilho nos olhos e, acreditem, tivemos a presença do Angélico. Durante a conversa, o Cifrão recebeu esse sinal. O nosso coração parou. Fez-se silêncio. Tudo fez sentido de repente”, continuou.

“Foram generosos com o público. Têm um respeito gigante por quem os segue e por isso esgotaram tudo assim que disseram que voltariam. Eu e a Maria tivemos o privilégio de lhes perguntar sobre o regresso. A nostalgia do passado. A certeza do futuro. O tempo que cada um precisou para estar pronto a dar o melhor…”, acrescentou.

“Estaremos na primeira fila. Aplaudiremos de pé. Vibraremos. Porque merecem. Merecem mesmo! (…) Obrigado rapazes”, rematou.