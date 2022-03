Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz oferecem prenda a Manuel Luís Goucha

Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz surpreenderam Manuel Luís Goucha e ofereceram uma prenda ao apresentador.

O apresentador das tardes da TVI esteve, esta terça-feira, 2 de março, no programa do canal “Dois às 10”, para recordar os 29 anos do percurso no ecrã, destacando ainda a fase em que se deslumbrou com a fama.

Durante a conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, Manuel Luís Goucha foi surpreendido pela dupla que o presenteou com com botões de punho com figuras de cães.

O profissional da estação privada agradeceu a prenda e sublinhou ainda que iria estreá-los o quanto antes.

“Lindos. As minhas camisas têm todas botões de punho. Já os vou usar de tarde”, afirmou.