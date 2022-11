Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz: “Sofre um bocadinho”

Cláudio Ramos esteve à conversa com Mariana Alvim e Pedro Fernandes numa entrevista na RFM e falou sobre Maria Botelho Moniz.

Durante essa conversa o comunicador, que é conhecido por não ter “papas na língua”, acabou por falar da sua parceria com Maria Botelho Moniz com quem divide o ecrã no matutino “Dois às 10”, na TVI.

“A Maria, de vez em quando, sofre um bocadinho comigo porque eu sou muito desbocado, sou muito nervoso e se tenho uma coisa para dizer eu digo logo”, referiu o apresentador.

De notar ainda que a dupla de apresentadores é presença assídua na grelha das manhãs do canal quatro há mais de dois anos.