Cláudio Ramos elogia e declara-se a Sofia Ribeiro

Depois de Sofia Ribeiro ter marcado presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, Cláudio Ramos elogiou publicamente a atriz.

A intérprete esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz para falar sobre a sua participação no filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”, no qual dá vida a “Piedade”.

De seguida, o comunicador migrou para as redes sociais e teceu elogios a Sofia Ribeiro.

“Quando chegou teve que escutar muitas coisas que não gostou. A sua maturidade chegou cedo demais porque a vida a fez assim. Não ficou a lamentar-se. Arregaçou as mangas e agarrou o sonho de fazer o que gostava”, começou por escrever.

“Quando se estreou nos ‘Morangos com Açúcar’ muitos disseram que ‘não duraria três meses no meio’. Tem graça, está a assinalar 15 anos de carreira num caminho bonito cheio de aprendizagem”, continuou.

“Digam o que disserem. É seguramente das melhores da sua geração e hoje no ‘Dois às 10’ provou mais uma vez ao que veio. É meio caminho andado quando sabemos o que queremos. A Sofia sabe!” rematou.