Cláudio Ramos emociona-se e oferece ajuda a convidada

Cláudio Ramos ficou comovido com a história da sua convidada no programa “Dois às 10”, na TVI, desta quinta-feira, 18 de novembro.

O comunicador e Maria Botelho Moniz receberam Marta que, aos 20 anos, foi diagnosticada com esclerose múltipla e que a cada dia que passa fica mais condicionada pela doença.

Enternecido pela história da jovem o apresentador, de 48 anos, rapidamente se prontificou a ajudar a convidada.

“Se me permite, isto não estava combinado com ninguém, nem falei com a Maria [Botelho Moniz], pago-lhe esses equipamentos porque sinto-me muito privilegiado por ter uma filha com muita saúde e poder fazer este programa”, disse emocionado.