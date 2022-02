Cláudio Ramos encontra-se com colegas do “Passadeira Vermelha”

Cláudio Ramos encontrou-se com dois ex-colegas do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, porque já estava com saudades. “O que conta são as pessoas que estão nos programas”, afirmou.

O agora apresentador do “reality show” “Big Brother 2020” (TVI) admitiu que, ao longo da sua vida profissional, perante os projetos que aceitou, foram as pessoas e as histórias que ficaram.

“Quando comecei a perceber o que eram as entranhas da televisão, para lá da magia que me apaixonou, percebi que o que fica dela são as histórias e as pessoas. As histórias ficam na memória, que é o que temos de mais valioso em nós. Os programas acabam. Mudam. Trocam. Ficam as pessoas”, desabafou.

“São elas que fazem os programas e quando digo que a televisão é gente por dentro, é porque o que conta são as pessoas que estão nos programas que fazemos quando Elas nos valem a pena, aconteça o que acontecer. O Hugo e a Ana conheci-os no ‘Passadeira’ e ficaram na minha vida”, confessou.

De seguida, elogiou os dois amigos. “Ele tem a tenacidade de um jovem que merece que se olhe para ele com a vontade que tem dentro e ela precisa olhar outro caminho, para perceber que há mais caminhos felizes”, acrescentou.

“E matámos saudades. As pessoas são a televisão. São elas que contam. O resto, quando tudo acaba, são fios, cabos, máquinas, botões, fantasia e ideias em papel. São elas que contam. As pessoas. Sempre as pessoas. Era isto! Boa noite”, concluiu.

Recorde-se que enquanto estava na SIC o comentador fazia parceria com Cristina Ferreira no programa das manhãs e comentava o mundo das celebridades no “magazine” “Passadeira Vermelha”.

