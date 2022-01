Cláudio Ramos explica saída súbita do “Passadeira Vermelha”

Cláudio Ramos explicou, em direto, a sua saída abrupta do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, transmitido esta quarta-feira.

O “vizinho” mais conhecido de Portugal aproveitou o episódio desta quinta-feira d’”O Programa da Cristina” para justificar a sua atitude momentos antes da emissão do “magazine” terminar.

“Tenho que pedir desculpa porque ontem estava a fazer o ‘Passadeira Vermelha’ e estava com uma dor de cabeça muito grande. […] Tinha vindo de uma semana complicada, porque tive um ataque de pânico, o que não me levou a fazer o ‘Passadeira Vermelha’ derivado a um diagnostico de ansiedade extrema”, contou.

Segundo o doutor, citado pelo comunicador, este tipo de ataque “acontece com frequência” sem “razão aparente”. “Um ataque de pânico é aquela dor que se confunde muito com a de um enfarte do miocárdio que começa no pescoço e que te aperta muito. Comecei a sentir-me mal aqui de manhã, depois fui para casa e à noite já não fui trabalhar porque piorou bastante”, adiantou.

Apesar de se ter começado a sentir mal logo de manhã Cláudio Ramos foi trabalhar à noite por respeito ao programa. “E ontem fui trabalhar, era o meu dia de ir e também não queria prejudicar os meus colegas, mas já estava muito saturado. […] Tinha a cabeça a explodir e tinha dito que ia ter que sair. A três minutos do fim não aguentei e saí do programa. Sei que não devia ter saído, já falei com o Daniel Oliveira – que é o diretor e tenho que lhe dar uma justificação -, e queria pedir desculpa às pessoas todas e aos meus colegas”, afirmou.

No fim, perante Cristina Ferreira e o público, o “vizinho” pediu desculpa: “É uma situação que tu não consegues controlar, e foi isto que aconteceu. Quero que as pessoas não pensem que foi um capricho e que me desculpem.”

