Cláudio Ramos expõe mensagens de fãs: “Há para todos os gostos”

Cláudio Ramos recorreu às redes sociais para expor algumas mensagens que tem recebido dos fãs e o que deixaram um pouco confuso.

Após a última gala do “Big Brother”, na TVI, neste domingo, 28 de novembro, o apresentador, que forma dupla com Manuel Luís Goucha na condução do programa, recebeu alguns comentários da parte dos fãs.

Uma gala marcada por momentos como o regresso de Ana Morina à casa e a expulsão de Rafael fez como que os espetadores tivessem vontade de expressar a sua opinião. Desta forma, o comunicador, de 48 anos, partilhou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, duas mensagens que recebeu com opiniões bem distintas.

“Adorei a gala. O Rafael provou do próprio veneno com a Morina a assistir. Obrigado senhores. Big muito obrigado. TVI sempre”, pode ler-se numa das mensagens partilhadas por Cláudio Ramos.

Já na mensagem de outra seguidora podia-se ler: “A gala foi horrível, não se faz dupla humilhação e a Ana sei que se sente um ser superior mas pense se fosse sua mãe ou irmã, horrível e a comentadora que tem os maiores telhados de vidro pior análise foi péssimo”.

O apresentador publicou ainda uma terceira imagem em que surge com ar confuso: “Agora escolham! (Que há para todos os gostos)”.

Além do “Big Brother”, Cláudio Ramos pode também ser visto no matutino “Dois às 10”, na TVI, que conduz ao lado da colega Maria Botelho Moniz.