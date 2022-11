Cláudio Ramos falha programa das manhãs “Dois às 10” (TVI)

Cláudio Ramos falhou as emissões no início da semana do programa do “Dois às 10”, da TVI, e a colega de ecrã Maria Botelho Moniz justificou a sua ausência.

O apresentador não marcou presença nos últimos dois dias no matutino da estação de Queluz de Baixo por ter dado início ao seu período de férias, tal como explicou a comunicadora.

“O nosso Cláudio não está cá hoje, foi passar uns diazinhos de férias”, disse, na transmissão em direto.

Nas redes sociais, Cláudio Ramos também mostrou que já tinha arrancado com o seu carro para o destino onde vai passar estes dias de descanso.

“Lá vai ele. ‘E agora, fraco ou forte só me resta ir’”, escreveu, no perfil de Instagram.