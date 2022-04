Cláudio Ramos: “A minha filha é a mais prejudicada com a minha mudança para a TVI”

Cláudio Ramos confessou, esta sexta-feira, 19 de março, que a filha, Leonor, tem sido a pessoa mais prejudicada com a sua mudança profissional para a TVI.

O apresentador do programa das manhãs da TVI foi apanhado de surpresa para falar sobre o papel de pai. Durante a conversa no “Dois às 10”, dedicado ao Dia do Pai, que se assinala esta sexta-feira, o comunicador admitiu que a filha tem sido muito prejudicada.

“A minha filha é a mais prejudicada com a minha mudança para a TVI“, assumiu, depois de referir só esteve um dia com Leonor este ano. “Este ano eu não estou a ser bom pai, porque não estive sempre quando foi preciso estar”, acrescentou.

Porém, Cláudio Ramos garantiu que não tem as prioridades trocadas: “Se a minha filha me disser: ‘Pai, deixa de trabalhar em televisão porque preciso que tu estejas aqui’… Eu não pensava duas vezes”, afirmou.

Lembre-se que Leonor é fruto da relação terminada entre Cláudio Ramos e Susana Moniz.