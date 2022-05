Cláudio Ramos garante que não quebrou qualquer regra na visita à casa do “BB”

Cláudio Ramos garantiu que não quebrou qualquer regra quando visitou a casa do “Big Brother – Desafio Final”, da TVI, na gala de domingo passado, 8 de maio.

O apresentador esclareceu, durante o “Dois às 10”, desta quarta-feira, 11 de maio, que não violou as regras do “reality show” quando disse ter conversado com os concorrentes sobre coisas normais cá de fora.

“Então vamos ver se nos entendemos para que todos percebam”, começou por afirmar. “Em momento nenhum do programa disse que passei informação aos concorrentes, o que eu disse foi que quando estive dentro da casa rapidamente me esqueci que estavam câmaras e que falei com eles de forma muito descontraída e descomprometida sobre coisas como se não estivesse a ser filmado”, disse o comunicador.

“É completamente diferente do que passar informação para dentro da casa, que beneficia ou prejudica algum concorrente. O seu a seu dono. Resumindo: não passei informações do exterior nem quebrei nenhuma regra do jogo”, prosseguiu.

Lembre-se que, durante a gala, Cláudio Ramos entrou na casa mais vigiada do país acompanhado por Manuel Luís Goucha. Além desta dupla, também visitaram a casa Rúben Rua e Maria Cerqueira Gomes e Eduardo Madeira e Rita Pereira.