Cláudio Ramos indignado com a forma como a irmã foi tratada no hospital

Cláudio Ramos relatou, esta quarta-feira, 1 de junho, no matutino “Dois às 10”, na TVI, um episódio que o deixou revoltado.

O apresentador contou que a sua irmã, Telma, foi ao hospital, na zona em que vive, Alentejo, e não foi bem atendida.

“A minha irmã Telma foi para o hospital ontem e esteve quatro horas com a pulseira amarela, aparentemente com um quisto rebentado na barriga. Mandaram-na dali para Évora, que são 100 km… Uma mulher que não tem nem carro e não tem como ir”, relatou visivelmente indignado com a forma como o Sistema Nacional de Saúde gere estas instiuições.

“Sai dali, vai para casa dela e tem esperar para no dia seguinte apanhar um transporte para ir para Évora”, disse ainda. “A porcaria do país não funciona desta maneira”, afirmou, sem esconder a revolta.