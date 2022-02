Cláudio Ramos: “Sou sempre o maior crítico do meu trabalho”

Cláudio Ramos só pensa em melhorar a nível profissional. O apresentador do “Big Brother” contou que discute sempre a sua performance com os colegas de trabalho.

O comunicador da TVI já mostrou diversas vezes em público que é o seu maior crítico. Desta vez, não foi diferente. Depois da emissão em direito da gala, Cláudio Ramos foi para casa refletir sobre o seu desempenho.

“Já a madrugada tinha entrado, as luzes estavam desligadas, já não estava ninguém no cenário e antes de subir para o camarim fiquei sozinho comigo e com o meu silêncio. Preciso muito do silêncio para me voltar a sentir e a centrar. Um programa destes é um ‘organismo vivo’ enquanto está no ar. Tudo muda de repente”, começou por confessar.

“É maravilhoso de fazer e muitas vezes difícil de gerir. Durante as horas que estou no cenário sinto-me quase a levitar de tanta satisfação que tenho. Quando acaba, fica um vazio grande, que é urgente arrumar antes de outra reunião”, prosseguiu.

No entanto, Cláudio Ramos não se contenta com as boas performances. “Antes de se perceber o que correu bem e o que podia ter corrido melhor. Sou sempre o maior crítico do meu trabalho. Não sou dos que acha que ‘Está feito! Está feito!’. Nada disso. Escuto todos e discuto ponto de vista com todos”, acrescentou.

No final, o apresentador agradeceu à equipa que trabalha consigo: “Televisão faz-se de barulho e gente. De gente que se ampara uma à outra para que tudo acabe perfeito. A televisão somos sempre ‘nós’, nunca apenas Eu! Nós, equipa. Vocês espectadores. Eu? Sou só um privilegiado por aqui estar”.

