Cláudio Ramos faz companhia a Goucha no “Você na TV!”: “Olho para ele como referência”

Cláudio Ramos juntou-se esta segunda-feira, 14 de dezembro, a Manuel Luís Goucha no programa “Você na TV!” (TVI) para as últimas emissões do matutino.

Depois de Rúben Rua, foi a vez de Cláudio Ramos fazer companhia a Manuel Luís Goucha no formato das manhãs da estação privada. No perfil de Instagram, o comunicador revelou inspirar-se no colega.

“Há muito tempo que olho para ele como referência e com a distância próxima de quem quer aprender sem invadir. E aprendi muito a olhar. A ouvir. A perceber. Às vezes a discordar”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Acrescentou-me muito estes anos todos, porque como me disse uma vez um grande produtor: ‘se estiveres atento aos bons só tens a ganhar!’. Estive sempre atento. Aprendi sempre”, prosseguiu.

Recorde-se que Cláudio Ramos vai assumir o novo programa das manhãs “2 às 10”, com Maria Botelho Moniz, substituindo Manuel Luís Goucha e o “Você na TV!”, que se estreou na TVI há 16 anos.

Nas últimas emissões do matutino, o apresentador residente contará com a companhia de diversos colegas da estação.