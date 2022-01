Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz surpreendem criança com quatro mil euros

Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz ajudaram Anabela, de seis anos, com quatro mil euros, tal como anunciaram, em direto, no programa “Dois às 10”, desta manhã de terça-feira, na TVI.

A dupla esteve à conversa com Anabela, que vive numa casa sem condições que, neste momento, está a ser arranjada. No entanto, faltavam quatro mil euros para reparar o telhado da habitação.

Os apresentadores surpreenderam Anabela e comprometeram-se a pagar o valor em falta. As surpresas não se ficaram por aqui. É que Maria Botelho Moniz prometeu ainda que iria levar Anabela a ver o mar e ao Jardim Zoológico.

Apanhada de surpresa, a criança ficou em lágrimas.

“Vivia numa casa sem condições até se cruzar com Susana, uma professora que decidiu ajudar. Anabela nunca viu o mar e tudo o que queria era ter uma afiadeira”, lê-se no perfil de Instagram do programa “Dois às 10”.