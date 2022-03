Cláudio Ramos mostra os dotes de bailarino: “Ai filhinhos, aproveitemos!” [vídeo]

Cláudio Ramos arrancou a manhã de segunda-feira ao som de uma música brasileira. O apresentador da TVI, ainda de pijama, mostrou aos seguidores os dotes como bailarino.

O comunicador, de 47 anos, já demonstrou diversas vezes em Televisão que gosta de cantar, quer seja fado ou outro estilo. Durante esta manhã, o profissional da TVI revelou que também dança.

“Ai filhinhos, aproveitemos a segunda, que uma pessoa nunca sabe como será a terça, né?” apelou. “Dancem. Dez minutos que seja. Vai fazer-vos melhor que um sumo verde! Boa semana, meus mais lindos”, desejou.

Entre as várias mensagens de bom dia que apareceram na secção de comentários, destaque para os fãs que elogiaram a boa disposição de Cláudio Ramos logo pela manhã. “Haja boa disposição logo de manhã”, comentou um admirador. “Adoro-o!” atirou outra.

No próximo ano, o apresentador vai conduzir a nova edição do “Big Brother”, ao lado de Teresa Guilherme, e o novo programa das manhãs “2 às 10”, em dupla com Maria Botelho Moniz.

Enquanto não arrancam os projetos, o público pode ver Cláudio Ramos no pequeno ecrã com “Somos Portugal”, emitido aos domingos à tarde, e no formato semanal “Dia de Cristina”, apresentado pela diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira.

No último episódio do programa da “loira da Malveira”, Cláudio Ramos apanhou um susto tão grande que se tornou viral nas redes sociais.