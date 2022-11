Cláudio Ramos mostra-se desiludido com o irmão: “Portou-se mal comigo”

Cláudio Ramos prepara-se para ser o protagonista de uma conversa intimista com Maria Cerqueira Gomes no próximo “Conta-me”, na TVI.

No novo “teaser” partilhado pela estação de Queluz de Baixo, o apresentador surge a falar sobre a família, mais precisamente sobre o irmão, Luís Nascimento, ao que tudo indica.

“Acho que as pessoas, por serem do mesmo sangue, não têm obrigatoriamente de estar ligadas para a vida. Acho que nós temos de escolher as pessoas de quem gostamos e aquelas que nos fazem bem e o meu irmão portou-se muito mal comigo”, afirma.

Recorde-se que num outro vídeo publicado pelo canal quatro, Cláudio Ramos assume que é uma pessoa difícil de amar.