Cláudio Ramos: “Não seria nada sem o meu passado”

Cláudio Ramos, apresentador da TVI, publicou uma imagem antiga nas redes sociais para recordar a importância do passado.

É com uma foto com mais de 20 anos que Cláudio Ramos mostra como o passado é fundamental na sua vida. Mais magro e com o cabelo comprido, o apresentador da TVI defende: “Somos sempre o caminho que fazemos”.

“Que seria de mim no presente sem o meu passado? Não seria nada!”, garante o comunicador do quarto canal no perfil de Instagram.

Não se esqueçam que somos sempre o caminho que fazemos. É importante fazê-lo com atenção, para não nos envergonharmos dele”, remata Cláudio Ramos.