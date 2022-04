Cláudio Ramos: “O país inteiro acha que maltratei a minha equipa”

Cláudio Ramos reagiu às críticas dos internautas depois de ter chamado à atenção a sua equipa, durante a emissão em direto do programa “Dois às 10” (TVI).

O apresentador, de 48 anos, pediu à equipa que está consigo no estúdio para fazer menos barulho durante uma entrevista. No final do programa, o comunicador foi alvo de várias críticas nas redes sociais.

Por isso, numa conversa com a Tia Cátia na cozinha do matutino, Cláudio Ramos falou sobre a intervenção.

“Posso oferecer estas tabletes de chocolate à minha equipa. Ontem chamei-lhe à atenção e o país inteiro acha que maltratei a minha equipa”, começou por apontar o colega de Maria Botelho Moniz.

“Ontem estávamos a fazer uma entrevista e eles estavam aqui a trabalhar e este chão faz [barulho] e eu disse para eles se calarem. O país inteiro acha que eu os maltrato”, acrescentou.