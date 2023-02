Cláudio Ramos partilha imagem de quando tinha 17 anos e destaca data especial

Cláudio Ramos presenteou os seus seguidores com uma imagem sua de quando tinha apenas 17 anos.

O apresentador decidiu fazer essa partilha para assinalar uma data bastante especial para si, o Dia Mundial da Rádio, que se assinala esta segunda-feira, 13 de fevereiro.

“O que sei é que a rádio é para fazer ao ouvido e a televisão é para se fazer de corpo inteiro. Sou incapaz de me imaginar sem a vida que a rádio nos dá. Ainda hoje, quando ando de carro de um lado para o outro, escuto vozes de rádios locais e dou-lhes muito valor”, começou por escrever.

“Eu sei o que é estar ali. A trabalhar dependente de publicidade, de patrocínios, de uma luta constante e diária para que dois ou três não deixem cair o projeto. Eu sei o que é acordar cedo, abrir sem companhia uma porta pesada, ligar sozinho um microfone e do outro lado perceber que as pessoas estavam já coladas a nós, nos seus afazeres de casa e que sentiam a nossa falta. A falta da nossa voz quando não estávamos. Sabíamos o nome de todas elas e todas elas se conheciam entre si. Deve ser assim em todas as rádios. Nas locais mais ainda!”, continuou.

“Nesta fotografia tinha 17 anos. Estive lá umas valentes temporadas. Antes do microfone arrumei discos, vendi publicidade, atendi telefonemas, escrevi a meteorologia. Aprendi tanto… Mas no interior a rádio, de imensa que é, acaba por ser pequena para quem quer mais!”, atirou.

“Feliz dia da rádio a todos quantos fazem dela a sua vida e mais ainda aquela que lutam para a manter vida! E são muitos. Mesmo!”, rematou.