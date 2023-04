Cláudio Ramos partilha imagens de viagem a Paris

Cláudio Ramos fez as malas e rumou até Paris, em França. Nas redes sociais, o apresentador tem partilhado vários registos fotográficos com os seus seguidores.

O rosto de entretenimento da TVI decidiu assim passar o fim de semana na cidade do amor e deliciou os seus fãs com as suas partilhas.

“Em todo o lado anoitece. Anoiteceu!”, escreveu Cláudio Ramos numa das publicações, mostrando a Torre Eiffel como pano de fundo.

Na secção de comentários foram vários os internautas que deixaram mensagens com votos de bom descanso e boas férias ao comunicador.