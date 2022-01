Cláudio Ramos pensa em reformar-se aos 50 anos

O apresentador do “Big Brother 2020” revelou que quer reformar-se aos 50 anos devido ao cansaço e à falta de tempo para o lazer.

Cláudio Ramos, de 47 anos, partilhou no Instagram que pretende reformar-se e sair do ecrã daqui a três anos para “abrandar” e “ter tempo” para aproveitar alguns momentos de descanso.

“Este sou eu quando acordo. Mal disposto, com saudades do café que não bebo há muito tempo, a lidar com meia dúzia de inseguranças e frustrações, a ter medo de não ter tempo para desfrutar do tempo que passa, a questionar ao que realmente vale a pena dar atenção. Este sou eu com saudades dos amigos, com vontade de viajar, com uma obra parada, com uma filha adolescente, com enredos familiares, com projetos a meio, com vontade de agarrar mais um desafio e outro”, começou por escrever na legenda de uma fotografia.

“Este sou eu, o mesmo que tem a urgência de abrandar de e de se reformar aos 50, onde possa voltar a beber café de cafeteira, ter tempo para ver as árvores crescer todos os dias. […] Na altura terei tempo e espaço para os amigos, não terei inseguranças e vou a tempo de viajar e descobrir lugares que não consegui. Este sou eu, feliz mas inquieto que aos 50 se sentará para meter no lugar certo a aventura de ter sido eu durante 50 anos”, acrescentou.

Recorde-se que Cláudio Ramos mudou-se da SIC para a TVI no início de 2020 para apresentar o “Big Brother 2020”.

