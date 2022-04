Cláudio Ramos pinta o cabelo com as cores de Portugal: “O prometido é devido!”

Cláudio Ramos pintou, esta quinta-feira, 24 de junho, o cabelo com as cores da seleção portuguesa depois de uma promessa feita caso Cristiano Ronaldo voltasse a marcar um golo no Euro 2020.

“O prometido é devido!” O apresentador do programa das manhãs da TVI tinha prometido na emissão de quarta-feira que se o craque português fizesse um golo iria cumprir uma consequência.

Ora, Portugal empatou 2-2 com a França e apurou-se para os oitavos de final do Euro 2020. Tendo em conta que Cristiano Ronaldo marcou dois golos de grande penalidade, Cláudio Ramos teve de pagar a promessa.

Durante a transmissão desta quinta-feira, o comunicador pintou o cabelo a vermelho e verde.

“O prometido é devido! Cristiano Ronaldo marcou e Cláudio Ramos cumpriu. Qual será a próxima promessa?” pode ler-se na publicação feita pelo matutino da TVI no perfil de Instagram.

Esta não é a primeira promessa paga por Cláudio Ramos no que diz respeito a Cristiano Ronaldo. O apresentador já tinha mergulhado numa banheira cheia de gelo após o golo do craque frente à Alemanha.