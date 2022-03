Cláudio Ramos: “Quando o programa termina fico com a sensação de ‘ninho vazio'”

O apresentador do “Big Brother 2020” revelou que dá o máximo de si e quando o formato da TVI termina fica com a sensação de “ninho vazio”.

Depois de partilhar uma fotografia da gala de domingo à noite no Instagram, Cláudio Ramos fez um desabafo sobre o “reality show” no qual referiu a estranha a sensação de fazer um programa “cheio de gente e misturado de emoções” mas de onde sai “vazio quando a luz se apaga”.

“A fotografia é de um ontem. Imediatamente depois da gala terminar. Nesta altura vou cheio de adrenalina, o que me lixa o sono, e vazio de quase tudo o resto. É estranha esta sensação de se fazer um programa cheio de gente, misturado de emoções onde entregamos tudo e de onde saímos vazios quando a luz se apaga”, afirmou na legenda da publicação.

“Nunca fiz teatro. Dizem-me muitos atores que acontece o mesmo no palco quando o pano desce. Eu fui sempre assim. Dou no cenário o máximo de mim e depois, quando o programa termina, fica a sensação de ‘ninho vazio’. Como se a expectativa da preparação do que se imaginou se esvaziasse nas três horas de emissão. Não sei se é bom ou mau. Sei que comigo funciona assim. Depois, quero apenas despir-me, descalçar-me e escutar silêncio. Demoro horas a adormecer e raramente sonho nesta madrugada. Talvez porque terei sonhado tudo durante todas as outras madrugadas”, acrescentou.